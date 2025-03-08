За добу енергетикам вдалося відновити живлення для 47 тисяч людей — новини LB.ua

За добу 7 березня енергетики відновили живлення для понад 46 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 46 855 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

У відомстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.