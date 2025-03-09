США намагалися видалити слово “санкції” щодо РФ у ком’юніке G7 — новини LB.ua

США відхилили пропозицію Канади у G7 щодо створення робочої групи, яка б займалася протидією “тіньового флоту” російських нафтових танкерів, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

Про це пише Bloomberg.

Канада, яка цього року головує у G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квебек. Під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом’якшуючи формулювання щодо Росії.

Термін “тіньовий флот” використовується для позначення старих нафтових танкерів, прихованих від західних санкцій, накладених на Москву після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Окрім ветування пропозиції Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, проєкт заяви G7, з яким ознайомилося Bloomberg News, показує, що США намагалися видалити слово “санкції”, а також формулювання, що посилається на “здатність Росії вести війну” в Україні, замінивши його на “отримувати прибуток”.

Співрозмовники агентства кажуть, що Вашингтон також виступає проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема і в Південно-Китайському морі.

Комюніке G7 не є остаточним, доки вони не будуть опубліковані шляхом консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Американські дипломати зазначають, що цей крок пов’язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що робить неспроможним приєднатися до будь-яких нових ініціатив.

Європейські країни зараз ведуть кулуарні переговори щодо масштабних “захоплень” московських танкерів в Балтійському морі і розробляють відповідне законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям.