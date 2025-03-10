У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів – новини LB.ua

У 2025 році Міністерство оборони України планує закупити 4,5 млн FPV-дронів.

Як зазначили у оборонному відомстві, упродовж трьох років це міністерство було і залишається найбільшим закупівельником БпЛА в Україні. Кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України, суттєво зросла.

“Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України закупили понад 1,5 млн дронів”, – розповів директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.,Він зазначив, що 96% цієї суми були сплачені українським виробникам та постачальникам. Це мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА.

За його словами, цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити.

Цього року Міністерство оборони України спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель.

Всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.

Він також додав, що виробництво дронів на одному з державних підприємств, про яке Міністерство повідомляло у січні цього року, матиме позитивний вплив на конкуренцію. Мінімальні націнки та контроль з боку міністерства на всіх етапах виробництва, можуть спонукати інших виробників та постачальників знизити ціни.