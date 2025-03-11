Миколу Калашника призначили на посаду голови Київської ОВА – новини LB.ua

Уряд погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації”, – написав він у телеграмі.

Калашника призначили виконувачем обов’язків голови Київської ОВА на початку цього року. Це сталося після того як 30 грудня Володимир Зеленський звільнив попередника, Руслана Кравченка. Раніше Кабінет Міністрів погодив це звільнення, а 31 грудня його призначили начальником Державної податкової служби України.

Хто такий Микола Калашник