Миколу Калашника призначили на посаду голови Київської ОВА – новини LB.ua

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Уряд погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації”, – написав він у телеграмі. 

Калашника призначили виконувачем обов’язків голови Київської ОВА на початку цього року. Це сталося після того як 30 грудня Володимир Зеленський звільнив попередника, Руслана Кравченка. Раніше Кабінет Міністрів погодив це звільнення, а 31 грудня його призначили начальником Державної податкової служби України. 

Хто такий Микола Калашник

  • Як йдеться на сайті Київської ОВА, Микола Калашник у 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2018 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація – магістр державного управління.
  • Розпочинав трудову діяльність митним брокером.
  • У 2012-2013 був економістом із договірних та претензійних робіт‚ заступником начальника відділу Комунального підприємства “Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва”.
  • До 2017 працював головним спеціалістом відділу з питань майна комунальної власності; начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
  • У 2017-2020 – керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
  • А із 2020 по 2024 – перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
  • 13.12.2024 став першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
  • З 01.01.2025 – тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації.



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