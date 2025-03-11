На відбудову Охматдиту спрямували понад 6 млн грн – новини LB.ua

Сьогодні, 11 березня, під час засідання уряд погодив перерозподілення близько 6,3 млн гривень на відбудову лікарні “Охматдит”.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні Уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту. Йдеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні”, – сказав він.

За словами глави уряду, відновлення Охматдиту –це урядовий пріоритет на цей рік, над ним будуть “послідовно працювати”.

Також Шмигаль нагадав, що, згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів.