На відбудову Охматдиту спрямували понад 6 млн грн – новини LB.ua

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Сьогодні, 11 березня, під час засідання уряд погодив перерозподілення близько 6,3 млн гривень на відбудову лікарні “Охматдит”.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

“Сьогодні Уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту. Йдеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні”, – сказав він.

За словами глави уряду, відновлення Охматдиту –це урядовий пріоритет на цей рік, над ним будуть “послідовно працювати”.

Також Шмигаль нагадав, що, згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів.

  • Уранці 8 липня російська ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му. 
  • Восени минулого року у Охматдиті закінчили перші протиаварійні роботи. Як найбільша дитяча лікарня країни планувала пережити зиму, про це у матеріалі LB.ua.
  • Лікарня виставила реквізити для допомоги, де поруч з офіційним і рахунок благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство». Ці ж реквізити опублікували офіційні сторінки, зокрема МОЗ. Згодом через гроші на відновлення лікарні спалахнув скандал. Про це можна прочитати у матеріалі “Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд”.
  • Однак вже у січні цього року стало відомо, що МОЗ та благодійний фонд при Охматдиті таки домовляються про умови витрачання майже 400 млн донатів українців.



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