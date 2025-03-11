Розкрадання на 246 млн у сфері оборони: ще одному фігуранту обрали запобіжним заставу

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн і носіння електронного браслета до ексначальника управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів при створенні системи “Дзвін”.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, “Українська правда”

Деталі: За даними УП, йдеться про Віктора Артиховича.

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Зазначено, що 11 березня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексначальника Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.

На вказаного підозрюваного також покладено такі процесуальні обов’язки:

⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

⁠⁠не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

⁠⁠повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁠⁠⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

⁠⁠здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

⁠⁠носити електронний засіб контролю.

Що передувало: Такі ж запобіжні заходи суд обрав ще двом фігурантам справи про розкрадання на 246 мільйонів у сфері оборони: ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Володимиру Рапку та директору ТОВ “Еверест Лімітед” Юрію Пастухову.

Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ “Дзвін”, про які йшлося в розслідуванні видання Bihus.Info ще в 2021 році.

Антикорупційні органи вже у 2025 році оголосили підозри чотирьом фігурантам масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень.