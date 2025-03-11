В Україні ввели обмеження на вантажі з Угорщини через спалах ящуру

В Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру. Про це повідомляє Держпродспроживслужба.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин.

У зв’язку з цим Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини таких вантажів:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.

Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України.

Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації.

Джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.

Минулого тижня Великобританія заборонила імпорт м’яса та молокопродуктів з Угорщини та Словаччини через ящур. Заборону ввели через випадок ящуру на угорській фермі, яка знаходиться біля словацького кордону.