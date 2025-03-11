Залужний під контролем ОП? | Зрада Сьогодні

Українські експерти стверджують, що нещодавній допис Валерія Залужного з жорсткими висловлюваннями проти США свідчить про контроль над ним з боку Офісу Президента. Політолог Віталій Кулик звертає увагу на низку подій, які, на його думку, свідчать про залежність екс-головкома від керівника ОП Андрія Єрмака. Чи дійсно йдеться про те, що Залужний перебуває під політичним контролем з боку ОП?

Минулого четверга, 6 березня, на інформпорталі «Лівий берег», який пов’язують з Офісом Президента, з’явився блог Валерія Залужного з його першим дописом. У ньому дипломат різко висловлюється щодо США, звинувачуючи Вашингтон у руйнуванні світового порядку. Слова Залужного про те, що «не лише Росія та Вісь зла, а й США остаточно руйнують світовий порядок», викликали резонанс в експертних колах.

Віталій Кулик звертає увагу на те, що цей допис було опубліковано після невдалих переговорів Зеленського з Трампом. Таким чином, Залужний долучився до конфлікту президентів, хоча його посада аж ніяк не передбачає подібних заяв. Крім того, Залужному, як потенційному політику, немає сенсу вдаватися до відкритої конфронтацію з американцями.

На думку Кулика, версія стосовно того, що Залужний самостійно вирішив вступити в конфлікт, є малоймовірною. Його посада дипломата передбачає дотримання нейтралітету, а втручання у політичне протистояння між Зеленським і Трампом може коштувати Україні підтримки Заходу.

«Чому на фоні невдалих переговорів Зеленського з Трампом Залужний публічно солідаризується з Зеленським? І не потрібно розповідати, що посол не міг інакше! Інші посли ніяких знакових політичних текстів в медіа не публікували та на цю тему публічно не висловлювалися. Генерал міг промовчати чи обійтися офіціозом від посольства. Але ні! Він виходить в інфопростір з програмним текстом», – пише Кулик у Facebook.

Політологи задаються запитанням про те, хто саме дав сигнал на цю публікацію. Призначення Залужного послом відбулося після його відставки з посади головнокомандувача, яка стала наслідком невдалого контрнаступу 2023 року та подальших невдач на фронті. Цікаво, що звільнення Залужного за рішенням військово-лікарської комісії відбулося дуже швидко, що може свідчити про сприяння цьому з боку Офісу Президента.

Існує й версія про те, що в Офісі Президента є компромат на Залужного, зокрема щодо корупційних схем його оточення в Генштабі. Це могло створити дієвий важіль тиску на посла з боку Єрмака.

«Навряд чи Залужний самостійно вирішив долучитися до цього конфлікту. На мою думку, він просто не може відмовити Єрмаку. Він таким чином сигналізує, що ймовірний переможець президентських виборів має ту ж позицію, що й Зеленський», – підкреслив Віталій Кулик.

На думку політолога, історія з блогом Залужного та його несподіваними заявами про США виглядає як продуманий політичний хід, що узгоджено з позицією ОП. Зовнішній вплив на Залужного стає все більш помітним, що може свідчити про контроль над ним з боку Офісу Президента.

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