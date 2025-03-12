Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон

“Українська правда” знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

Джерело: Михайло Ткач у Facebook

Деталі: За інформацією джерело УП в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП “Чисте місто” він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

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Передісторія: