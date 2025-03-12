Фонд підтримки енергетики України залишився без гранту USAID – LB.ua

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Фото: Бріджит Брінк

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів.

Про це повідомило Енергетичне співтовариство.

Воно отримало відповідне офіційне повідомлення від USAID 27 лютого.

«Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення і в даний час чекає на подальші роз’яснення від USAID. Припинення цього гранту скоротить доступні кошти на закупівлю необхідного обладнання для енергетичного сектору України», – йдеться на сайті.

  • За інформацією співтовариства, початкова угода, яку підписали у 2023 році на 25 мільйонів доларів, спрямована на підтримку закупівлі критичного енергетичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України, включаючи проєкти з підготовки до зими.
  • У 2024 році USAID надало Фонду додатково 50 мільйонів доларів, розширивши підтримку в межах початкової угоди.
  • 10 березня держсекретар США Марко Рубіо повдіомив, що Штати офіційно скасовують 83% програм USAID.



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