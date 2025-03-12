Імпорт російської нафти до Індії зріс — новини LB.ua

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Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після 3-місячного падіння.

Про це пише Reuters.

За даними джерел агенства, постачання здійснювали судна, що не підпадають під санкції, а частина вантажів була перенаправлена з Туреччини.

Відновлення надходження російської нафти до третього за величиною імпортера та споживача нафти в світі пом’якшує кризу поставок і знижує ціни на нафту з Близького Сходу.

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, обговорить запобігання потраплянню підсанкційних технологій з Індії до Росії, коли відвідає сьогодні цю країну Південної Азії.



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