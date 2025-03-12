Затримали керівників Київзеленбуду – Економічна правда

Правоохоронці затримали трьох топпосадовців “Київзеленбуду за підозрою в організації корупційної схеми відкатів.

Про це повідомляють пресслужби Нацполіції та ДБР.

Йдеться про генерального директора (Юрій Бахмат), першого заступника (Олексій Лукаш) та заступника начальника управління капітальних вкладень.

Слідство встановило, що керівники підприємства вимагали 15% від підрядників за підписання актів виконаних робіт без перевірки їх якості та обсягу, а також за забезпечення доступу до публічних закупівель.

Тільки за лютий 2025 року правоохоронці задокументували отримання хабарів на суму понад 3 млн грн, а загальна сума, яку планували отримати за договорами 2024 року, становила щонайменше 25 млн грн.

У ДБР стверджують, що практика відкатів – загальноміська практика в столичних комунальних підприємствах.

“Річний обсяг відкатів від замовлених робіт по Києву може сягати мільярдів гривень”, – йдеться в повідомленні.

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного.

Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям – до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також серед підозрюваних і представники комерційних структур.

Нагадаємо:

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обмежив п’ятому президенту України Петру Порошенку терміни ознайомлення із “вугільною справою”.