Доходи від росактивів: Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA [«Кредити для прискорення отримання доходів для України»], повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

“Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію”, – сказав Шмигаль.