Нафтогаз залучає жінок до охорони об’єктів

Державне підприємство “Нафтогазбезпека”, яке є частиною Групи Нафтогаз, активно залучає до охорони об’єктів жінок. Про це розповів в.о. голови правління НАК “Нафтогаз України” Роман Чумак.

“Наші об’єкти потребують надійного захисту, і немає значення, хто його забезпечує – чоловіки чи жінки. Головне – професіоналізм, відповідальність та готовність працювати у складних умовах. Жінки, які обрали охоронну справу, демонструють високий рівень підготовки та витримку. Ми підтримуємо їхній вибір і створюємо всі умови для розвитку в цій сфері”, – зазначив Роман Чумак.

Основні обов’язки охоронників – забезпечення безпеки, контроль території, перевірка цілісності об’єкта охорони.

Наразі у “Нафтогазбезпеці” працює 443 жінки, з яких 387 обіймають посади охоронників. За час війни 110 жінок змінили професію та перекваліфікувалися для роботи в охоронній сфері.

Якщо до повномасштабного вторгнення кількість жінок на підприємстві становила одну на 11 чоловіків, то зараз кожен сьомий працівник – жінка, додали у компанії.