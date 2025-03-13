Україна хоче постачати Туреччині агропродукцію – новини на LB.ua

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Денис Шмигаль на зустрічі з міністрами торгівлі та сільського господарства Туреччини Омером Болатом та Ібрагімом Юмакли

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністрами торгівлі та сільського господарства Туреччини Омером Болатом та Ібрагімом Юмакли.

За словами Шмигаля, сторони обговорили поглиблення торговельно-економічної співпраці та зростання товарообігу. Україна має хороші перспективи для активізації торговельно-економічних відносин з Туреччиною після набуття чинності Угоди про вільну торгівлю. Її має ратифікувати український парламент.

«Торкнулися, зокрема, теми імпорту-експорту сільського господарства. Україна зацікавлена у постачанні до Туреччини зернових, соняшникової олії, кукурудзи та інших продуктів. Привітав сьогоднішнє засідання українсько-турецької робочої групи з питань сільського господарства. Турецький бізнес розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів в Україні. Ми  також зацікавлені співпрацювати у сфері зрошення та меліорації, що сприятиме збільшенню обігу аграрної продукції», – розповів Шмигаль.

Також глава уряду й турецькі урядовці обговорили участь Туреччини у відновленні нашої держави. 13 березня, зокрема, відбулося перше засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. «Розраховуємо на започаткування спільних проєктів у сфері відновлення дорожньої інфраструктури, водного транспорту, проєктів щодо захисту критичної інфраструктури, відновлення житла тощо», – додав Шмигаль.



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