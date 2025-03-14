​Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування стосовно власниці Айбокс банку та її спільників, які переховуються за кордоном

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia).

За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.

Раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Під час досудового розслідування детективи повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Крім того, Національний банк позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.

Наразі детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.