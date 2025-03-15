На Одещині повернули світло після атак РФ – новини LB.ua

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У Одеській області енергетикам вдалося повернути світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки.

Про це розповіли у ДТЕК. 

“Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх”, – зазначили в установі. 

Також там додали, що руйнування серйозні, тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідкі обстрілу.

  • Росіяни вчора ввечері атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
  • У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками.
  • 8 березня РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК у області. 



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