Суд продовжив арешт головного психіатра ЗСУ до 21 квітня із заставою у 49 млн грн

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Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь. Фото: Суспільне/Нікіта Галка

17 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити тримання під вартою головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів, до 21 квітня.

Джерело: кореспондент “Суспільного”

Дослівно: “Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень”.

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Що передувало:

  • 21 січня співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. 

  • За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

  • Шевченківський районний суд Києва 22 січня арештував із правом застави головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

  • У 2017 році Друзь фігурував у справі про хабар за надання медичного висновку про непридатність до проходження військової служби за станом здоров`я, але був виправданий “у зв`язку з недоведеністю наявності у його діянні складу кримінального правопорушення”.

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