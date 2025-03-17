У 2025 році Україна може отримати 12,5 млрд євро – новини LB.ua

Якщо Україна виконає всі вимоги ЄС, то у 2025 році отримає понад 12 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба Мінекономіки.
Вона зазначила, що вперше Україна повністю і вчасно виконала всі зобов’язання перед міжнародними партнерами за підсумками року в межах конкретної програми співпраці без будь-яких змін та коригувань.
“Це результат спільної та злагодженої роботи урядовців, народних депутатів, європейських партнерів та всіх стейкхолдерів, залучених до реалізації програми Ukraine Facility. Висока оцінка з боку Європейської Комісії і виділення чергових 3,5 млрд євро підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку”, – сказала міністерка.
За її словами, цього року темп буде навіть ще інтенсивнішим, бо саме на 2025 рік припадає найбільше індикаторів і кроків, які має виконати Україна.
“Якщо ми впораємося із цим завданням, то отримаємо за результатами 2025 року сумарно 12,5 млрд євро”, – наголосила Свириденко.
- Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення чергового траншу для України в межах ініціативи Ukraine Facility на суму приблизно 3,5 млрд євро. Раніше виділення коштів погодила Єврокомісія на основі позитивної оцінки звіту щодо виконання кроків Плану України у четвертому кварталі 2024 року.
- Україна виконала всі 13 індикаторів, передбачені Планом України на четвертий квартал. Очікується, що зарахування 3,5 млрд євро відбудеться наприкінці березня 2025 року.
- Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024-2027 років.
- Минулого року програма Ukraine Facility забезпечила надходження 16,2 млрд євро до державного бюджету України. Це найбільший обсяг фінансової підтримки від західних партнерів, який становив 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.