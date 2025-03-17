Втрати Епіцентру внаслідок військової агресії перевищили $1 млрд

Незалежні експерти завершили оцінку збитків групи компаній Епіцентр, спричинених військовою агресією проти України. Експертизи проводились у супроводі декількох сторонніх юридичних компаній та в подальшому можуть бути використані як докази в позовних заявах про стягнення збитків.

“Згідно з оцінками незалежних експертів, сума збитків Епіцентру, спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала $751,4 млн. До цієї суми входять як реальні збитки (повне знищення, пошкодження чи окупація торгових центрів, втрата товару, техніки чи інших активів), так і упущена в результаті цих втрат вигода”, – пояснив заступник генерального директора ТОВ “Епіцентр К” Дмитро Байдюк.

В компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри в Краматорську і Харкові (мікрорайон Олексіївка) припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

Окрім цього, внаслідок анексії українських територій в 2014 році Епіцентр втратив контроль ще над сімома торговими об’єктами загальною площею майже 163 200 кв. м. За попередніми оцінками компанії, збитки, понесені внаслідок втрати цих торгових об’єктів, становлять щонайменше $267,5 млн. Таким чином загалом внаслідок військової агресії проти України загальна сума збитків групи компаній Епіцентр від втрати активів сягає вже $1,02 млрд.

“Ми активно працюємо в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора, однак розуміємо, що це дуже тривалий процес. Тому відбудовувати зруйновані торговельні центри почали вже сьогодні. Вже відкрили новий ТЦ у Чернігові та почали роботи з побудови ТРЦ в Бучі. Згодом плануємо відновлення й інших зруйнованих об’єктів. Віримо, що це стане запорукою для якнайшвидшого відновлення та економічного зростання постраждалих від війни українських міст”, – зазначив генеральний директор компанії “Епіцентр К” Петро Михайлишин.

Попри суттєві втрати, компанія робить все можливе задля допомоги країні. За три роки повномасштабної війни Епіцентр виділив допомогу загальною вартістю понад 5 млрд грн. Зокрема, компанія закуповує для українських медиків реанімобілі та сучасне медичне обладнання, фінансує велику кількість соціальних та благодійних проєктів, передає техніку, будівельні матеріали, військову амуніцію, ліки, генератори, інструменти, продукти харчування, побутову хімію, предмети обігріву, одяг, взуття, теплі речі, авто- та електротовари та багато інших товарів.

При цьому компанія продовжує розвиватися, створює тисячі нових робочих місць та нарощує обсяг сплачених податків, тим самим посилюючи свій вклад у стійкість української економіки та фінансування сил оборони країни.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода, логістичні потужності та інші активи. Мережа Епіцентр – один з лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 в сегменті товарів для дому та будівництва. Станом початок березня 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.