За 2024-25 роки Україна експортувала понад 31 млн тонн зерна — новини LB.ua

Україна з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала понад 31 млн тонн зернових і зернобобових культур. З них — 1,839 млн тонн було відвантажено у березні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомили у Мінагрополітики, станом на 20 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,851 млн тонн, у тому числі в березні – 3,181 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 12,509 млн тонн (у березні – 526 тис. тонн), ячменю – 2,192 млн тонн (48 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 15,839 млн тонн (1,259 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 17 березня оцінюється в 51 тис. тонн (у березні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 47,1 тис. тонн (2,4 тис. тонн).