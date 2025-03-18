Рахункова палата провела аудит допомоги від США на $30 млрд

Упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 мільярдів прямої бюджетної підтримки, ці кошти були використані, відповідно до укладених угод.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати України за результатами аудиту.

Отримані кошти було реалізовано через кілька основних угод:

Проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”(PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд доларів США, з них для ПФУ – 12,7 млрд доларів США.

Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) – 1,7 млрд доларів США.

Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) – 1,1 млрд доларів США.



Зазначається, що всього було здійснено чотири аудити: Фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва; аудит ефективності “Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни”; Аудит ефективності “Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення Росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг”, а також аудит ефективності “Стійкість Пенсійного фонду України в умовах воєнного стану”.

“Результати підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Вона була вирішальним фактором стійкості країни, особливо на початку широкомасштабного вторгнення. Партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат, своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати, підтримати систему охорони здоров’я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення”, – йдеться в повідомленні.

Також ці аудити виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів міжнародної підтримки. Йдеться про необхідність вдосконалення внутрішнього контролю відповідальних органів, потребу підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження сучасних механізмів верифікації соціальних виплат, покращення обліку отримувачів допомоги тощо.