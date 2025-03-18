Єрмак буде відповідальним за результати мирних переговорів

Андрій Єрмак офіційно став ключовою українською фігурою на міжнародних перемовинах щодо миру в Україні. На нього покладено основну відповідальність за результати цих перемовин. 15 березня президент призначив Єрмака главою української делегації для взаємодії з міжнародними партнерами.

На думку політолога Олександра Кочеткова, це рішення зробило Єрмака другою за впливовістю фігурою у державі. За міжнародною практикою, президенти країн лише підтверджують те, про що попередньо домовилися їхні делегації. Таким чином, Єрмак отримав повноваження на ухвалення рішень під час перемовин зі Сполученими Штатами та Росією.

«Багато хто не усвідомив, що це означає. Після цього розпорядження Єрмак фактично стає другою людиною у державі. Це підкреслює й те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга згідно з розпорядженням президента стає його підлеглим у делегації», – пише Кочетков. Також він звертає увагу на те, що в структурі делегації Сибіга фактично підпорядковується Єрмаку – це докорінно змінює роль МЗС у ключових питаннях міжнародної політики.

Перемовини щодо миру можуть створити основу для припинення бойових дій або навпаки створити умови, які призведуть до ще складніших викликів для безпеки України. Тепер перебіг цих перемовин значною мірою залежить від Єрмака, який отримав широкі дипломатичні повноваження.

Як зазначає Кочетков, саме глава української делегації буде відповідальним за припинення вогню та встановлення миру в Україні. «Єрмак нестиме відповідальність і за те, яким саме буде результат перемовин для України – прийнятним чи неприйнятним», – пише політолог.

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