Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у незаконній виплаті 27 млн грн

Ексзаступник міністра агрополітики отримав підозру у незаконній виплаті 27 млн грн допомоги підприємству.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також слідство встановило, що його спільником був ексзаступник керівника однієї з районних державних адміністрацій.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника міністра, діючи спільно із заступником керівника РДА, незаконно забезпечив виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва.

Так, 27 млн грн було виділено як компенсацію за придбання садивного матеріалу. Проте насправді така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Досудове розслідування триває.