Нова країна: якою має бути економіка національної безпеки (дискусійна панель)

Фото: Олександр Ратушняк Спікери дискусії (зліва-направо): Ігор Ліскі, Олександр Яковенко, Артем Бородатюк і Тарас Качка

Якою є та має бути економіка національної безпеки? Відповідь на це питання шукали спікери та гості нової дискусійної панелі “Нової країни” — спільного проєкту LB.ua та інвестиційної компанії EFI Group, що відбулася 18 березня.

Які галузі забезпечують економічний розвиток під час війни? Які сектори стануть рушійними для відновлення країни після її завершення? Як сильна економіка сприяє формуванню довготривалої безпекової основи? Ці та інші не менш важливі питання (включно з адмініструванням/збільшенням/зменшенням податків, зміною податкових моделей) обговорювали топспікери з реального сектору економіки, відомі в країні бізнесмени та представник Міністерства економіки. Зокрема:

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Яковенко

Олександр Яковенко, TAF Drones (компанія є одним з найбільших виробників FPV-дронів, дронів для розвідки і систем РЕБ)

Засновник TAF Drones розповів про розвиток галузі виробництва дронів та вкотре наголосив на необхідності експорту технологій і виробів у сфері Miltech.

“Наразі виробники недозавантажені на всі 100%. Середнє завантаження у різних компаній по-різному, але не більше як половина потужності. При цьому держава забороняє робити експорт виробів за кордон. Ми розуміємо, чому це відбувається. У цьому є політичний сенс, тому що буде дивно, коли ми, країна, що воює, експортуємо вироби. Але це негативно впливає на економіку і розвиток індустрії. Тому що, коли війна чи активна фаза завершиться, подальший розвиток індустрії буде під питанням”, — вважає Олександр Яковенко.

Фото: Олександр Ратушняк Артем Бородатюк

Засновник компанії Netpeak Group (входять агенції Netpeak, Inweb, Octopus Events, Serpstat) у тому числі відзначив, як відбивається війна на розвитку IT-сфери.

“Українську IT треба розділяти. Є аутсорс та продуктові компанії. І розвиваються зараз тільки продуктові компанії. Аутсорс не укладає контрактів, не хоче ризикувати. А ризиків є три: блекаути, ракети і умовно мобілізація. Є компанії, де якщо буде мобілізована одна людина, в принципі бізнес закінчується. Така специфіка IT”, — говорить Бородатюк, додаючи, що минулого року закрилися щонайменше 150 аутсорс компаній. Як це виправляти та що робити для розвитку галузі та економіки в цілому, бізнесмен поділився своїм баченням під час виступу на дискусійній панелі.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

На думку Ігор Ліскі, Україні потрібна нова індустріалізація, відродження промисловості.

“Нам потрібна потужна енергетика, інженерна база, яка дозволить відродити промисловість. Потрібна нова індустріалізація країни. Ми маємо стати індустріальною базою для Європи. Тоді ми можемо претендувати на інше майбутнє. Це головна історія — енергетика, індустріалізація, аграрка (треба допроцесити з доданою вартістю). Нам треба досягти хоча б рівня Польщі в сільському господарстві. Я вже не кажу про Голландію або Італію, де за в рази меншої бази землі вони досягають десятикратного експорту продукції доданої вартості”, — каже бізнесмен.

Фото: Олександр Ратушняк Тарас Качка

Тарас Качка, заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства

Як представник влади, Тарас Качка усі претензії та зауваження щодо принципів ведення бізнесу в країні узяв на себе, десь визнаючи прогалини, десь — апелюючи до змін.

“Той факт, що ніхто до кінця не задоволений — це теж нормальна історія, тому що це означає, що в нас є демократичне суспільство. З цієї перспективи треба розуміти, що можна захищати будь-яку модель (оподаткування), але питання полягає в тому, куди ми рухаємось.

Фото: Олександр Ратушняк

І в моєму розумінні всі ми, тобто це не питання влади, але всі ми, як суспільство, до бізнесу дотичне, рухаємось в правильному напрямі. Тому що навіть в умовах війни ми вистояли, бізнес сам по собі вистояв, і держава якось не була зайвою, а, скоріше, помічною в цьому випадку. Ми обійшлися без тотального адміністративного регулювання економіки, а вдалися більше до координації, взаємного діалогу навіть в умовах війни”,— зазначив представник Мінекономіки.

Розмова видалася різнобічною та досить жвавою. До неї долучалися гості — експерти, підприємці, народні депутати, представники громадського сектору. Головні моменти з дискусії, а також повні виступи топспікерів очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Яковенко

Фото: Олександр Ратушняк Артем Бородатюк

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

Фото: Олександр Ратушняк Тарас Качка

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Радник з політичних питань посла Естонської Республіки в Україні Тармо Саалік

Фото: Олександр Ратушняк ректор Академії СБУ Андрій Черняк

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк представниця фармацевтичної компанії ‘Дарниця’ Катерина Загорій

Фото: Олександр Ратушняк радник міністра культури Дмитро Золотухін

Фото: Олександр Ратушняк продюсер Макс Сухенко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Праворуч представниця фармацевтичної компанії ‘Дарниця’ Катерина Загорій і Геннадій Зубко, ексвіцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Фото: Олександр Ратушняк Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський

Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Фото: Олександр Ратушняк голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина

Фото: Олександр Ратушняк Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

Фото: Олександр Ратушняк Засновниця та керівник у Національній Асоціації Добувної Промисловості України Ксенія Оринчак

Фото: Олександр Ратушняк голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина і президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков

Фото: Олександр Ратушняк Бізнес-омбудсмен Роман Ващук

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Народна депутатка від ‘Слуги народу’ Галина Янченко

Фото: Олександр Ратушняк Тарас Козак, президент інвестиційної групи ‘Універ’

Фото: Олександр Ратушняк Юрій Фридман, керуючий партнер та СЕО Міжнародної Школи Бізнесу IBS

Фото: Олександр Ратушняк Сергій Устенко, власник «Карпатські мінеральні води»

Фото: Олександр Ратушняк Виконавча директорка спілки Diia.City United Наталя Микольска.

Фото: Олександр Ратушняк Костянтин Харакоз, суддя Господарського суду Донецької області, Член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

Фото: Олександр Ратушняк літературознавиця та літературна критикиня Орися Демська

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький, Геннадій Зубко і Ніна Южаніна

Фото: Олександр Ратушняк ректор Академії СБУ Андрій Черняк, літературознавиця та літературна критикиня Орися Демська, заступниця Генерального директора SOCAR Energy Ukraine Лариса Латипова

Фото: Олександр Ратушняк Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський і депутат Київради від ‘Голосу’ Максим Нефьодов і Виконавча директорка спілки Diia.City United. Наталя Микольска (спиною)

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк