Норвезька компанія допомагатиме нарощувати виробництво снарядів новини LB.ua

Норвезька компанія Nammo та одне з українських підприємств ОПК підписали угоду про стратегічне співробітництво та розширення чинної співпраці.

Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

“Минулого року в Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм. На сьогодні це основний артилерійський калібр українського війська та країн-членів НАТО. Вітчизняна оборонка має збільшувати їх виробництво”, – сказав міністр.

Партнерство ґрунтується на успішній співпраці у сфері передачі Україні технологій виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, що здійснюється за двосторонньої підтримки урядів Норвегії та України, пояснив він.

NAMMO є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі. Сметанін висловив вдячність керівництву компанії за готовність співпрацювати з українськими виробниками.