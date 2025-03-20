Екс-директорка з комунікацій Інтернаціонального Легіону ТРО Емесе Файк давно і активно співпрацює з російськими спецслужбами. Крім того, вона виявилася аферисткою, яка використовувала свою посаду для дискредитації українських військових.

Про це повідомляє аналітик Михайло Шнайдер, посилаючись на дані спецслужб. Історія Емесе Файк є частиною масштабної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підрив довіри між Україною та її партнерами, зокрема Сполученими Штатами.

Російські ЗМІ (зокрема, Аргументы и Факты та Правда.ру ) почали писати про Файк ще у 2022 році, розповсюджуючи фейки про «шахраїв в українській армії» та «найманців, які працюють за гроші». У 2023 році про неї заговорили і в західних медіа, зокрема Daily Mail, але немає сумнівів, що першоджерелом фейкової інформації є російські спецслужби.

Розслідування Актуальної Правди показало, що 32-річна уродженка Угорщини Файк працювала разом із Джеєм Бічером – ще одним агентом, який, працюючи в Kyiv Post, інформаційно атакував українські військові формування. Сама ж Файк поширювала фейки про корупцію в Легіоні, а також привласнила гроші, які мали піти на закупівлю ліків для військових.

«Коротше кажучи, такий собі Остап Бендер і Штірліц в одному Флаконі. Яка заробляла на всьому, починаючи від ліків і закінчуючи гуманітаркою», – пише Шнайдер.

Незважаючи на гучний скандал, офіційних коментарів з боку Інтернаціонального Легіону ТРО поки не було. Однак діяльність Файк укладається у типову схему російської інформаційної війни: через створення так званих публічних «викривачів» Кремль намагається підірвати довіру до України та її партнерів, а також інспірувати конфлікт між ними.

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