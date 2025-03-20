Україна отримала від ЄС 1 млрд євро від заморожених російських активів

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), передає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що заморожені російські активи мають працювати на користь України.

“Ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України”, – наголосив глава уряду.

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.