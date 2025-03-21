Netpeak Group відкриває для бізнесу безплатний доступ для контролю навчання на ШІ-курсі

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Українські компанії з понад 200 співробітниками отримають безкоштовний доступ до індивідуальних навчальних просторів у LMS AcademyOcean з курсом «Від початківця до експерта в ШІ». Це дозволить керівникам відстежувати прогрес навчання кожного співробітника й компанії загалом, бачити отримані сертифікати та формувати стратегію навчання команди в напрямку ШІ на основі детальної статистики.

Netpeak Group запускає освітню ініціативу для українських компаній, щоб допомогти їм системно інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси та підвищити продуктивність співробітників. Курс «Від початківця до експерта в ШІ» запустили у вересні 2024 року, станом на березень 2025 року його проходять 49 тисяч людей. Побачивши, як курс допомагає українцям, в групі компаній вирішили для компаній із 200+ співробітниками надати додаткову користь: робити безкоштовні індивідуальні простори в LMS AcademyOcean з цим курсом.

Це надасть компаніям такі додаткові можливості:

  • переглядати детальну статистику навчання по кожному працівнику і компанії загалом;

  • відстежувати прогрес проходження модулів, отримання сертифікатів співробітниками.

Завдяки цьому бізнес зможе системно впровадити навчання ШІ: додати курс до онбордингу новачків, створити кар’єрні сходинки з використання ШІ та внутрішню базу знань для обміну промптами й інструментами.

“Як завжди, коли ми робимо щось класне для себе, ми розуміємо, що треба це віддати в паблік, бо у нас є місія – перейти з третього світу в перший економічно та ментально. Тому ми й зробили курс безкоштовним для всіх українців”, – говорить Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group.

Курс “Від початківця до експерта в ШІ” підтримали Мінцифри та МОН, а в лютому 2025 року він отримав відзнаку у номінації «Соціальна відповідальність» від Diia.City. Програма містить 64 уроки, які згруповані у 6 навчальних модулів. Саме ці 6 модулів будуть доступні компаніям у безкоштовних індивідуальних просторах, без змін як і в публічній версії курсу. Всі матеріали мають різний рівень складності та доступні 24/7.

Як отримати доступ:  Якщо в вашій компанії від 200 співробітників, заповніть форму і з вами зв’яжуться представники Netpeak Group. Ця опція обмежена: в рамках ініціативи в групі компаній зможуть створити індивідуальні простори для 100 компаній.

Netpeak Group — група IT-компаній, що надають продукти та послуги для розвитку бізнесів, а також запускають і розвивають нові власні бізнеси на базі екосистеми.



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