Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме азартні ігри

Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діяльність нового агентства спрямовується та координується Кабміном через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Агентство реалізує державну політику у сфері лотерей та азартних ігор.
- У лютому Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри.
- У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
- Також у грудні минулого року правоохоронці затримали голову КРАІЛ. Івана Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Згодом суд відправив його під варту без права внести заставу.