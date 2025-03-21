Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме азартні ігри

Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність нового агентства спрямовується та координується Кабміном через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Агентство реалізує державну політику у сфері лотерей та азартних ігор.