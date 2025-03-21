Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме азартні ігри

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Уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність нового агентства спрямовується та координується Кабміном через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Агентство реалізує державну політику у сфері лотерей та азартних ігор. 

  • У лютому Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри. 
  • У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
  • Також у грудні минулого року правоохоронці затримали голову КРАІЛ. Івана Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Згодом суд відправив його під варту без права внести заставу.



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