ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Крупи та вчетверте зменшив заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та депутатки облради від партії “Слуга народу” Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона залишатиметься під вартою до 18 травня 2025 року.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Дослівно: “20 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно)”.

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Деталі: Водночас, Крупі вчетверте зменшили суму застави – з 260 млн грн до 230 млн грн.

У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду.

Вона також має не залишати межі міста Хмельницький без відповідного дозволу й утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ “Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи” та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ з питань, що стосуються обставин кримінального провадження.

Крім того, Крупа має повідомляти про зміну місця проживання та передати уповноваженому органу свій закордонний паспорт і інші документи, які дають право на перетин кордону України.

Нагадаємо: спочатку суд встановив заставу для Крупи в 500 млн гривень. Згодом її поступово зменшували: до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, згодом до 260 млн грн. Тепер вона складає 230 млн грн.

Передісторія: