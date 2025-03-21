Євросоюз: імпорт українського цукру хочуть різко скоротити – новини LB.ua

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Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру. Це сталось після того, як виробники ЄС поскаржилися, що великі поставки з України спричинили обвал цін на цукор.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Джерела повідомили, що намір скоротити імпорт цукру було піднято єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном під час зустрічі з лідерами французьких фермерських профспілок і представниками промисловості на Паризькому фермерському шоу в кінці лютого”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Хансен не сказав точно, на скільки можна скоротити імпорт, але сказав, що він буде “значно нижче” поточного рівня.

Також Хансен сказав, що планує зайнятись іншим імпортом з України, таким як зерно, але не повідомив деталей.

ЄС скасував мита на українську сільськогосподарську продукцію після вторгнення Росії у 2022 році, що призвело до різкого зростання імпорту українського цукру, який досяг 400 тис. тонн у сезоні 2022/23 і понад 500 тис. тонн у 2023/24. Це значно перевищило попередню квоту в 20 тис. тонн.

Ціни на європейський цукор минулого року впали більш ніж на 30%, але протягом останніх двох місяців ф’ючерси на білий цукор підскочили завдяки погіршенню прогнозів провідних виробників, включаючи Індію.

Скарги європейських фермерів спонукали ЄС у липні 2024 року запровадити квоту на імпорт у 262,65 тис. тонн. ЄС припинив імпорт цукру з України після того, як першу частину квоти було вичерпано. Це змусило Україну перенаправити постачання цукру в інші країни, Туреччина стала основним пунктом призначення.

Друга частина квоти на 109,44 тис. тонн українського цукру відкрилася в січні, але поки Україна експортувала небагато.



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