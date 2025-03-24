В Росії бояться обвалу цін на нафту, як перед розпадом СРСР — новини LB.ua

Центральний банк Росії у лютому попередив Кремль, що Сполучені Штати та ОПЕК можуть затопити нафтовий ринок і спричинити повторення тривалого обвалу цін 1980-х років, який сприяв розпаду Радянського Союзу.

Про це пише Reuters.

Напередодні президент Дональд Трамп пообіцяв збільшити видобуток нафти в США і закликав лідера ОПЕК Саудівську Аравію викачувати більше нафти, щоб допомогти світовій економіці.

Агентство посилається на презентацію під головуванням прем’єр-міністра Михайла Мішустіна в лютому.

Центральний банк, який принаймні раз на рік вивчає економічні ризики в секретних звітах, не сказав, за яким сценарієм ОПЕК і США можуть затопити ринок і наскільки ймовірні ці ризики.

У своїх попередніх звітах, з якими ознайомилося Reuters, центробанк РФ називав ціни на нафту одним із ризиків для російської економіки, але ніколи не давав таких конкретних пояснень щодо того, як може виникнути тривалий цикл низьких цін на нафту.

Цього разу на одному зі слайдів було вказано, що серед ризиків є “значне збільшення видобутку в Сполучених Штатах та поза ОПЕК”.

Сполучені Штати можуть збільшити видобуток нафти й надалі, левова частка збільшення, ймовірно, надходитиме від інших виробників, що не входять до ОПЕК, таких як Гайяна, Бразилія та Казахстан, де глобальні нафтові компанії нарощують видобуток.

“Значним ризиком є ціна на нафту”, — йдеться в одному зі слайдів, переглянутих Reuters, — “значне збільшення видобутку в Сполучених Штатах і за межами ОПЕК”.

“Історичний прецедент – після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 (!!!) років низьких цін на нафту”, – вказано в одному зі слайдів.

Для Росії, другого за величиною експортера в світі, нафта і газ були її сильною і слабкою стороною з тих пір, як Радянський Союз відкрили один з найбільших у світі вуглеводневих басейнів у Західному Сибіру в десятиліттях після Другої світової війни.

Протягом десятиліть високі ціни на нафту дозволяли Кремлю витрачати гоші на політичні кампанії за кордоном, такі як підтримка урядів від Куби до Анголи та В’єтнаму. Коли ціни впали, економіка тоді ще Радянського Союзу впала, що призвело до розпаду СРСР.

Падіння цін на нафту у 1980-х роках унеможливило Радянський Союз не відставати від Сполучених Штатів у гонці озброєнь.

Бюджет Росії на 2025 рік розрахований на ціну нафти у $69,7 за барель. Якщо ціни впадуть нижче цього рівня, це створюватиме дефіцит бюджету. Зараз нафта торгується на рівні близько $70 за барель, що є комфортним для Росії.

Російське міністерство економіки окремо підготувало власну презентацію для цієї ж зустрічі, згадуючи інші ризики для економіки, такі як низька інвестиційна активність, зростання витрат та “погані борги”.