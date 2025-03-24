Валютні резерви російського “Газпрому” упали на 98% за 2024 рік — новини LB.ua

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Валютні резерви головного офісу російського ПАТ “Газпром” за 2024 рік скоротилися на 98,5%.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За підсумками 2024 року валютні резерви головного офісу ПАТ “Газпром”, монопольного постачальника трубопровідного газу з РФ на експорт, скоротилися з $862 млн до $13,5 млн — тобто на 98,5%. 

За рік скоротилася приблизно на $650 млн і загальна “грошова подушка” компанії. І це лише статистика головної компанії групи “Газпром”, у звіті не розкривають стан рахунків дочірніх підприємств.

Як повідомляють у відомстві, основна причина погіршення фінансових показників — санкції та зниження обсягів постачання газу до країн Європи, які раніше були головним ринком збуту для “Газпрому”. Через величезні воєнні витрати держава більше не має можливості підтримувати компанію.

У ЦПД додають, що проблеми газового російського монополіста не просто внутрішня справа компанії. Це індикатор наростання кризових явищ в російській економіці, де “Газпром” є одним з найбільших і стратегічно важливих гравців.

  • Чеська державна енергетична компанія СES заявила, що, згідно з рішенням міжнародного арбітражу, російський монополіст “Газпром” має виплатити їй понад €40 мільйонів за скорочення обумовлених постачань природного газу.
  • Нагадаємо, що в 2022 році експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму. Падіння склало більше 45% за рік.



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