Валютні резерви російського “Газпрому” упали на 98% за 2024 рік — новини LB.ua

Валютні резерви головного офісу російського ПАТ “Газпром” за 2024 рік скоротилися на 98,5%.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За підсумками 2024 року валютні резерви головного офісу ПАТ “Газпром”, монопольного постачальника трубопровідного газу з РФ на експорт, скоротилися з $862 млн до $13,5 млн — тобто на 98,5%.

За рік скоротилася приблизно на $650 млн і загальна “грошова подушка” компанії. І це лише статистика головної компанії групи “Газпром”, у звіті не розкривають стан рахунків дочірніх підприємств.

Як повідомляють у відомстві, основна причина погіршення фінансових показників — санкції та зниження обсягів постачання газу до країн Європи, які раніше були головним ринком збуту для “Газпрому”. Через величезні воєнні витрати держава більше не має можливості підтримувати компанію.

У ЦПД додають, що проблеми газового російського монополіста не просто внутрішня справа компанії. Це індикатор наростання кризових явищ в російській економіці, де “Газпром” є одним з найбільших і стратегічно важливих гравців.