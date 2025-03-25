Данія дає €130 млн гарантій для фірм, що інвестують в ОПК України – новини LB.ua

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Уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд покриває загалом €130 млн або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства. 

Про це розповіла перша віце-прем’єр-міністерка України-міністерка економіки Юлія Свириденко

“Так Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК. Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах”, – зазначила посадовиця. 

Вона також додала, що така схема добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український.

Зокрема йдеться про:

  • Гарантії експортних кредитів – зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;
  • Пряме кредитування – надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;
  • Інвестиційний капітал – сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Тепер цей інструмент розширили і на ОПК. 

“Вдячні Данії за рішення підтримати оборонну промисловість України, стимулюючи інвестиції данських компаній”, – резюмувала Свириденко. 



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