Напоад 3 млн грн піде на виплати сім’ям загиблих волонтерів – новини LB.ua

Опубліковано


Уряд виділив майже 3,2 млн гривень на допопогу членам сімей загиблих волонтерів та волонтеру, який отримав інвалідність внаслідок поранення.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Виділено Міністерству у справах ветеранів З млн. 188,1 тис. гривень на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей волонтерів, які загинули, та волонтеру, який отримав інвалідність внаслідок поранення під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України”, – написав він. 

  • Наприкінці минулого року уряд спростив отримання посвідок на проживання для іноземців, які воюють за Україну або є волонтерами.



Пов'язані новини

Додаткові 570 млн виділяє Кабмін для “Зимової єПідтримки” — новини LB.ua

Кабмін додатково виділяє 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми “Зимова єПідтримка”. Про це повідомляє Мінекономіки. Додаткове фінансування дозволить забезпечити виплати […]

20 лютого застосовуватимуть відключення світла для промисловості — новини LB.ua

20 лютого заплановані заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго. Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі […]

Цифрова революція від Trustee Plus: що змінить нова версія криптогаманця?

Trustee Plus анонсував масштабне оновлення свого криптогаманця, яке стане доступним 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що цей апгрейд докорінно змінить взаємодію користувачів із цифровими […]