Нова пам’ятна монета, присвячена Нацгвардії, тепер в обігу – новини на LB.ua

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Напередодні Дня Національної гвардії Нацбанк випустив в обіг нову пам’ятну монету «Національна гвардія України».

Про це йдеться на сайті НБУ.

Нову монету презентували голова Національного банку Андрій Пишний та командувач Національної гвардії Олександр Півненко. У заході також взяли участь військовослужбовці НГУ.

Номінал монети – 10 гривень, її випустили тиражем майже 10 млн штук

Аверс монети ідентичний до стандартної обігової монети номіналом 10 гривень, випущеної у 2018 році. А реверс прикрашений беретним знаком Національної гвардії, що складається з рівностороннього хреста із розбіжними кінцями. У центрі хреста, в восьмиграннику, розміщено малий Державний Герб України. Також на реверсі зобразили символічний щит.

НБУ поступово розподілятиме монети серед банків та СІТ-компаній для подальшого надходження в обіг. 

Частину тиражу – 520 тис. монет – сформують у спеціальні сувенірні ролики. Кожен ролик міститиме 25 монет і буде запакований у папір із зображенням беретного знака Національної гвардії. Загальний тираж таких роликів – 20 тисяч штук.

Фото: НБУ

нова пам’ятна монета



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