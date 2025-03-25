САП скерувала до суду справу про заволодіння понад 13,8 млрд грн Укрнафти

Скеровано до суду справу щодо сімох учасників схеми заволодіння майном та коштами ПАТ “Укрнафта” на суму понад 13,8 млрд грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Як встановило слідство, у 2015 році в аукціонах ПАТ “Укрнафта” з продажу нафти переможцями визнали низку ТОВ, з якими товариство уклало договори купівлі-продажу та поставило сировину на понад 10,7 млрд грн. Зробили це всупереч постанові Кабінету міністрів, за якою постачання нафти мало здійснюватися лише після повної оплати замовником. Незаконно отриману продукцію надалі переробили на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти – реалізували на АЗС по всій країні.

Крім того, в липні 2015 року Укрнафта уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншим ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 3,06 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак Укрнафта нафтопродукти так і не отримала. Витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи за двома епізодами, перевищує 13,8 млрд грн.

Серед обвинувачених: колишній голова правління ПАТ “Укрнафта; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ “Укрнафта”; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ “Укрнафта”; колишні директори 4 комерційних підприємств.

В НАБУ також нагадали, що через суд було анульовано 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між Укрнафтою і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів – ТОВ “Котлас”. Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ і САП 5,4 млрд грн вже відшкодовано Укрнафті. Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями так званої групи “Приват”.