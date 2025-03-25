Ціни на газ у Європі впали на тлі переговорів США і Росії – новини

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Європейські ціни на газ знизилися на тлі переговорів США і Росії стосовно припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі. Еталонна голландська TTF контрактувалася на 0,8 % нижче – по 42,21 євро на мегаватт-годину, пише The Wall Street Journal.

Тим часом північно-західній Європі прогнозують похолодання до початку квітня. Проте, аналітики DNB Markets “не очікують побачити значний вплив температури, що наступного тижня істотно підвищить попит на газ”. 

Температура залишатиметься відносно близькою до норми. 

Запаси газу в ЄС становлять 34% від потужності, що на 25,2% нижче порівняно з роком раніше і на 4,1% нижче нормованих рівнів.

Переговори США з Росією

24 березня у Ріяді відбулися 12-годинні перемовини американської і російської делегацій, присвячені встановленню режиму припинення вогню у Чорному морі та енергетичних об’єктах. Саме такий формат припинення вогню, “енергетичний”, є вимогою Росії. Україна ж погодилася на повне припинення вогню.

За результатами вчорашньої зустрічі сторони планували зробити заяви, але в Кремлі зрештою від них відмовилися.

До зустрічі із росіянами та після неї американська делегація мала зустрічі з українською делегацією. Другий раунд перемовин відбувся сьогодні. 



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