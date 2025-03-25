Уряд затвердив ціну та умови приватизації двох підприємств – новини Lb.ua

Сьогодні, 25 березня під час засідання уряд затвердив ціну та умови приватизації “Укрбуду” та “Сумихімпрому”.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Пакет акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія “Укрбуд” виставлять на приватизацію зі стартовою ціною 262 646 000 гривень. Стартова ціна пакета акцій публічного акціонерного товариства “Сумихімпром” – 1 158 050 202 грн.

Обидва активи входять до переліку великої приватизації. Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі “Прозорро.Продажі”.

Як зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, для підприємств приватизація означатиме нові можливості для їхнього розвитку, залучення інвестицій та зростання економіки.

“Згідно з умовами приватизації, затвердженими Урядом, новий власник “Сумихімпрому” буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 150 мільйонів гривень у модернізацію та технічне переоснащення підприємства”, – наголосив посадовець.

Відповідно до затверджених умов, нові власники пакетів акцій “Укрбуду” та “Сумихімпрому”, повинні:

зберегти профіль діяльності підприємств;

упродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

ліквідувати заборгованість “Сумихімпрому” перед Пенсійним фондом України;

погасити прострочену кредиторську заборгованість;

гарантувати дотримання трудових прав працівників та не допустити їх звільнення протягом перших шести місяців;

спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025 році.

Будівельна компанія “Укрбуд” займається проектуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати

“Сумихімпром” – підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.