ВР підтримала створення поштового банку – новини LB.ua

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Рада підтримала у першому читанні створення «пошта-банку» на базі УкрПошти (закон про фінінклюзію №13018д)”, – написав він у телеграмі.

Підтримали документ 269 народних депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, пропонують запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головним завданням такого банку буде обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

Така установа зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Створення такого банку аргументують тим, що із початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень банків України скоротилась на 1 582 одиниці, працюючих банкоматів – на 2 579 одиниць.

Це негативно вплинуло на фінансову інклюзію як громадян України, так і мікропідприємств, особливо у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

Тому виникла потреба в розробленні комплексних заходів з боку держави, спрямованих на створення стимулів для розширення пропозиції фінансових послуг, в тому числі із можливістю залучення до надання таких послуг нових учасників ринку, що здатні сформувати мережу відділень для обслуговування клієнтів, які наразі не мають стабільного доступу до отримання фінансових послуг.