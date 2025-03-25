Закон про підвищення акцизу на цигарки вступив силу,, – Железняк

Закон про підвищення акцизу на цигарки вступив силу. Вартість пачки зросте на 40 грн чи 1 євро. Про це в коментарі LB.ua повідомив перший заступник голови податкового комітету («Голос») Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що зростання акцизів на тютюнові вироби має відбуватися ще швидше. В перспективі вартість цигарок в Україні буде на рівні країн ЄС.

«Сьогодні, на 106 день після отримання президентом закон 11090 нарешті офіційно оприлюднено. Тобто закон про підвищення акцизів на цигарки вступив в силу», – повідомив нардеп.

У коментарі LB.ua нардеп Железняк додав, що акцизи на тютюнові вироби зростають кожного року.

«І вартість на цигарки насправді має зростати навіть швидше, тому що є інфляція. Після того, як закон вступив в силу всі цигарки, як тютюнові, так і електронні, різні так звані ТВЕНИ, поступово стануть дорожчі. Але вони не будуть такі дорогі, як у Європі. Хоча ми маємо у перспективі прирівнятися до Європи у цьому питанні. В середньому вартість пачки цигарок зросте на 40 грн. Чи на 1 євро… Кожного дня це має приносити надходження до бюджету у розмірі 25,2 млн грн», – розповів нардеп.

Сам закон передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Та передбачає поступове до 2028 року підвищення цих ставок до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби.

Закон також вводить визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

Реалізація закону матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 001 млн грн, у 2027 році – 9 379 млн грн, у 2028 році – 13 852 млн гривень, – йдеться у пояснювальній записці.