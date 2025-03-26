Будівельний скандал, медіаатаки та залучення діаспори – що стоїть за конфліктом українських азербайджанців?

Бізнесмен стверджує, що готовий показати і свій закордонний паспорт, де немає відміток про перетин кордону з країною-агресоркою. Звинувачення у співпраці з росіянами він називає наклепом. Переконує: справді колись зареєстрував спільний бізнес із другом-азербайджанцем, що має російське громадянство, але це підприємство давно не працює. “Виходить, що наші спецслужби зовсім не виконують свою роботу, якщо упустили такого агента, як я”, – іронізує Абдуллаєв.

Підприємець зіштовхнувся не лише зі спробами дискредитації, а й з прямими погрозами. 10 березня Октай Ефендієв оприлюднив його контактний телефон, ще раніше – посилання на його сторінку в соцмережі, після чого Абдуллаєву почали писати та телефонувати невідомі.

“Мовляв, “95-та бригада прийде до тебе”, чи “110-та бригада”, “українці тебе вб’ють за те, що ти працював на росіян”. Я хотів прийти у цю 95-ту бригаду чи 110-ту, і сказати їм, показати: “Ось, хлопці, тут користуються вашим іменем”, – зазначає бізнесмен.

Погрози не припиняються, адже пости Октая Ефендієва у Facebook набирають сотні реакцій, десятки коментарів і репостів. Справа не в самому змісті публікацій: Ефендієв є непересічною постаттю в азербайджанській громаді, обіймаючи посаду почесного президента ГО “Об’єднана діаспора азербайджанців України”. Тож до розправи над опонентом він намагається залучити медіаресурси азербайджанської діаспори.

Суперечки, рейдерство та погрози: знайомий почерк

Подібним чином бізнесмен діє не вперше: у 2022 році ЗМІ повідомляли про брудну медіакампанію, організовану Ефендієвим і його соратником – керівником ГО “Об’єднана діаспора азербайджанців України” Хікметом Джавадовим – проти очільника Об’єднаного конгресу азербайджанців України (ОКАУ) Ровшана Тагієва. У замовних статтях одного з лідера українських азербайджанців бездоказово називали “представником криміналітету” та “аферистом”, який нібито “фінансував терористів ЛДНР”, хоч насправді Тагієв від початку війни в 2014 році підтримував перші добровольчі батальйони та волонтерський мобільний шпиталь імені Пирогова.

Сам Октай Ефендієв раніше був виключений з Конгресу азербайджанців, після чого створив альтернативну організацію – “Об’єднану діаспору…” разом з Хікметом Джавадовим. Причиною виключення, за даними ЗМІ, було привласнення в 2008 році приміщення по вулиці Нижній Вал у Києві, яке раніше КМДА передала азербайджанській громаді для створення культурного центру. Натомість тодішній в.о. керівника Конгресу Октай Ефендієв перереєстрував нерухомість на іншу юридичну особу та продав за значну суму грошей.

Інші скандали, в які втрапляв забудовник Ефендієв, підтверджують те, що такі методи ведення бізнесу є для нього звичними. Так, у 2015 році його компанія “ЮК ПВП-2” придбала приміщення колишньої фабрики “Старт” по вулиці Оболонській на столичному Подолі, площею 305 кв. метрів, після чого незаконно перебудувала його в цілий шестиповерховий бізнес-центр площею понад 4 тис. кв. метрів впритул до багатоквартирного житлового будинку, без будь-яких дозволів захопивши землю столичної громади. На обурення місцевих жителів забудовник відповів погрозами, зібравши під вікнами людей цілий загін “тітушок”.

Аналогічним чином у 2018 році компанії Октая Ефендієва самовільно збудували птахофабрику в селі Бузова під Києвом, нехтуючи санітарними нормами та створюючи нестерпні умови для життя місцевих жителів. Після того, як селяни звернулися з колективним листом до сільради з вимогою закрити нелегальну ферму, проти активістів розпочалась брудна медіакампанія з погрозами та залякуваннями. Повторилась ситуація і у 2019 році – цього разу у Білогородці на Київщині, де Ефендієв так само незаконно почав будівництво великого фермерського комплексу, огородивши парканом 4 гектари землі. Відходи ферми зливалися в річку Ірпінь, отруюючи життя людей. Проте спроба місцевих жителів зробити підприємцеві зауваження закінчилась бійкою.

Наразі новий конфлікт, спровокований нечистим на руку забудовником, не лише шкодить його репутації та репутації його опонента, а й кидає тінь на всю азербайджанську громаду в Україні. У час, коли українські азербайджанці віддають свої життя на фронті, допомагають армії та підтримують українців у тилу, використання діаспори як інструмента особистих зведень рахунків є неприйнятним. Діаспора має залишатися єдиною та зосередженою на головному – підтримці України, а не на внутрішніх чварах, що лише послаблюють її імідж та сприяють розколу всередині громади.

Що стосується Вагіфа Абдуллаєва, то бізнесмен заявляє, що планує вирішувати суперечку “як цивілізована людина в цивілізованій країні”, та готує позов до суду проти свого кривдника про захист честі та гідності, а також – звернення до правоохоронних органів.