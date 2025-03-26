НБУ: у банка “Портал” відкликали банківську ліцензію – новини LB.ua

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Національний банк України (НБУ) повідомив, що відкликав банківську ліцензію у банка “Портал” та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

Зазначається, що 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банка “Портал” ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого 2025 року банк завершив здійснення банківської діяльності.

НБУ повідомив, що банк “Портал” – десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

  • Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики.



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