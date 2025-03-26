РФ закуповує сировину для вибухівки через виробників добрив — новини LB.ua

Росія використовує компанії з виробництва добрив для закупівель сировини для вибухівки.

Про це свідчать документи, які опинилися у розпорядженні агентства Bloomberg.

Десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти були замовлені для компаній і заводів, які контролюються АТ “Спецхімія”, одного з найбільших виробників вибухівки в Росії.

Зокрема, дочірні підприємства виробників добрив ЄвроХім та Уралхім отримали замовлення на постачання десятків тисяч тонн азотної кислоти, а також суміші азотної та сірчаної кислот, які є ключовими компонентами тротилу, пороху та інших палив, життєво важливих для війни Росії проти України.

Більшість заводів, зазначених у документах як такі, що мають отримати кислоти цього року, потрапили під санкції союзників України за підтримку агресії РФ. Заводи також постачають вибухівку для цивільного використання. Bloomberg не може перевірити, наскільки велика частина їх поточної діяльності зосереджена на невійськових цілях. Водночас документи, в яких вказані номери замовлень, свідчать про те, що поставки кислоти підтверджені та будуть доставлені протягом року.

Росія постачає близько чверті добрив до Європи. З початку війни проти України, у лютому 2022 року, цей бізнес приніс РФ більш ніж 5 млрд євро. Євросоюз працює над введенням мит на деякі добрива з Росії та Білорусі, але його здатність ще більше обмежити торгівлю стримується необхідністю гарантувати, що постачання продовольства не буде порушено.

Азотна кислота є основним інгредієнтом пластичної вибухівки RDX і нітроцелюлози, ключовим компонентом пороху. Нітроцелюлоза є найважливішим інгредієнтом пороху для сучасних снарядів. Лише один артилерійський снаряд вимагає близько 12 кг (26 фунтів) пороху.

За розрахунками Bloomberg, згаданої в документах азотної кислоти вистачить для виробництва цього року не менше ніж 6500 152-міліметрових артилерійських снарядів на добу. Згідно з оцінками, опублікованими в 2024 році, Росія має потужності виробляти або відновлювати близько 3-4 мільйонів артилерійських снарядів на рік.

Суміш азотної та сірчаної кислот використовується для виробництва тринітротолуолу, широко відомого як тротил. Історично російські військові також використовували його як ракетне паливо.

“ЄвроХім”, який зареєстрований у швейцарському місті Цуг, планує постачати через свою російську дочірню компанію близько 40 000 тонн азотної кислоти на заводи, пов’язані з компанією “Ростех”, яка знаходиться під санкціями швейцарської влади.

У документах зазначено, що “Уралхім” і “Єврохім” мають змогу задовольнити значну частину потреб Росії в азотній кислоті та азотно-сірчаній суміші у 2025 році.

У грудні 2024 року агентство Reuters писало, що російські заводи вибухівки залежать від п’яти хімічних компаній. Йдеться про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, що пов’язані з відомими російськими мільярдерами, такими як Роман Абрамович, Вагіт Алекперов чи Дмитро Мазепін.

Хоча самі мільярдери перебувають під санкціями, їхні підприємства здебільшого уникли серйозних обмежень, бо виробляють цивільну продукцію, таку як добрива.

За словами дослідника оборони з лондонського Королівського інституту об’єднаних служб Ніка Рейнольдса, проти “Єврохіму” та “Уралхіму” важко застосувати санкції через їх значну роль у світовій сільськогосподарській промисловості.