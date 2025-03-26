Шмигаль прозвітував про ситуацію в енергетиці – новини LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прозвітував про роботу над посиленням енергетичної стійкості та незалежності України. За словами прем’єра, вже завершили роботу зі створення енергетичних паспортів регіонів.

Як написав він у телеграмі, провели нараду з Міненерго, Мінрозвитку, Мінфіном, представниками Офісу Президента та державних енергетичних компаній.

“Заслухали поточну ситуацію з енергозабезпеченням регіонів та обговорили подальші плани зі встановлення об’єктів генерації. За даними Міненерго, загалом вже ввели 967 МВт розподіленої генерації, з них 109 МВт — від початку року. Пріоритет Міненерго — розвиток вітрової енергетики та, що особливо важливо, систем накопичення енергії”, – зазначив глава українського уряду.

Він додав, що також завершена робота зі створення енергетичних паспортів регіонів. Допомагаємо містам з енергообладнанням: в регіони вже поставлено 468 когенераційних установок та 284 блочно-модульних котельні загальною потужністю понад 1,4 ГВт. У пріоритеті – прифронтові регіони. Тривають роботи зі встановлення та введення обладнання в експлуатацію.

Шмигаль нагадав, що, аби посилити енергонезалежність, уряд запустив програми пільгового кредитування на встановлення енергетичного обладнання для населення та бізнесу.

“Програми успішно працюють. Зокрема, від бізнесу надійшло 3,8 тисячі заявок на 81,7 млрд грн. Вже надано кредитів на суму 14,1 млрд грн”, – повідомив прем’єр і додав, що під час наради заслухали пропозиції щодо лібералізації підключення приватної генерації до мереж.

“Міністерства отримали завдання щодо додаткового спрощення процедур. Маємо створити всі умови, аби цей процес відбувався максимально легко та швидко”, – наголосив глава уряду.