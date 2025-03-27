ДТЕК просить допомоги на відновлення, але виводить мільярд на дивіденди – ЗМІ

Про це пишуть видання КороткоПро та Політека.

Попри активні заклики до міжнародної спільноти та української держави надати фінансову допомогу для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури, одеське відділення енергетичного гіганта ДТЕК ухвалило рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам у розмірі майже 1 мільярд гривень.

Відповідно до проєкту рішення загальних зборів акціонерів, опублікованого на офіційному сайті компанії, планується:

Затвердити чистий прибуток за 2024 рік у розмірі 1 278 356 000 грн;

961,4 млн грн направити на виплату дивідендів.

Це рішення викликає подив і обурення в суспільстві, зокрема в Одеській області, де мешканці регулярно залишаються без світла через удари по енергетичній інфраструктурі. Адже паралельно з виплатою дивідендів компанія ДТЕК звертається до уряду та міжнародних партнерів з проханням про фінансову підтримку для відновлення ТЕС, підстанцій і ЛЕП.

«Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики — це наша спільна битва», — заявив нещодавно амбасадор кампанії ДТЕК Олександр Усик під час показового тренування на зруйнованій ТЕС.

У контексті таких звернень логічно очікувати, що компанія частину прибутку спрямує на відновлення критичної інфраструктури, а не на виплати акціонерам, особливо в умовах війни та нестачі ресурсів в енергосистемі країни.