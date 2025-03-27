Рада удосконалила регулювання дистанційної роботи

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Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи”, повідомляє Укрінформ.

Законопроєкт № 10164-1 підтримано 295 голосами.

Закон регламентує, що за погодженням із роботодавцем працівник може працювати на умовах надомної роботи у разі навчання його дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою.

У разі необхідності направлення працівника, який виконує роботу дистанційно, у службове відрядження працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє місцезнаходження у будь-який зручний спосіб, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості направлення такого працівника у відрядження встановлюються трудовим договором про дистанційну роботу.



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