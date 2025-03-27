США загрожує дефолт у період з травня до серпня 2025 року – новини LB.ua

Позапартійний Бюджетний офіс Конгресу США повідомив, що країні загрожує оголошення дефолту за частиною державного боргу у понад 36 трильйонів доларів у період з травня до серпня цього року.

Як пише Reuters, експерти прогнозують, що саме в цей час міністерство фінансів може втратити можливість обслуговувати свої зобов’язання. Швидкість настання “моменту Х” залежить від того, якими будуть потреби уряду у запозиченнях.

Конгрес може запобігти такому сценарію, якщо ухвалить підняття ліміту державного боргу. Проте Республіканська партія, що контролює як Палату представників, так і Сенат, поки не оголосила про плани внесення відповідного законопроєкту.