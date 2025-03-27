ВР схвалила помʼякшення умов кредитування для певних категорій – новини LB.ua

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Сьогодні, 27 березня, Верховна Рада підтримала за осонову законопроєкт №12148, який стосується особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко. 

Документ пропонує звільнити підприємців, чиє майно знаходиться в зоні бойових дій або на окупованих територіях від сплати кредитів або позик під час воєнного стану та ще на рік після його завершення, а також призупинити нарахування штрафів. Підтримали законопроєкт 273 народні депутати. 

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, унаслідок бойових дій на території України величезна кількість підприємств втратили можливість нормального ведення своєї господарської діяльності. 

У важкій ситуації опинилися середні та малі підприємства, які не мають підтримки від материнської компанії та були розташовані на окупованій території чи території активних бойових дій. З них в найбільш складному становищі опинились аграрії, які втратили не лише переважну кількість активів, але і головний засіб виробництва – земельні ділянки.

Це позбавляє їх можливості вести свою господарську діяльність, та, відповідно, виконувати свої зобов’язання перед банками-кредиторами за раніше залученими кредитами та лізингодавцями за договорами фінансового лізингу.

Для таких підприємств відновлення виробництва можливе лише після завершення бойових дій та окупації. Відповідно, лише після цього у них з’явиться можливість продовжити обслуговування раніше отриманих кредитів.

  • У грудні минулого року цей документ нардепи підтримали у першому читанні. 



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